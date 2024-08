Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Μποτσουάνας, όπως και με πολλούς ειδικούς, πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι που έχει ποτέ βρεθεί στη γη.

Ένα διαμάντι εντυπωσιακού μεγέθους, το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο 2.492 καρατίων, το οποίο μετά βίας χωράει στην παλάμη ενός χεριού, βρέθηκε σε ένα ορυχείο της Μποτσουάνας, ανακοίνωσε μια καναδική εταιρεία εξόρυξης σήμερα.

Αυτό το πολύτιμο πετράδι, το οποίο εντοπίστηκε στο ορυχείο Καρόβε στο βορειοανατολικό τμήμα της Μποτσουάνας, της μεγαλύτερης παραγωγού διαμαντιών στην Αφρική, είναι «ένα από τα μεγαλύτερα ακατέργαστα διαμάντια που έχουν ποτέ ανακαλυφθεί», υπογραμμίζει η εταιρεία Lucara σε ένα δελτίο Τύπου.

Lucara Diamond announce the recovery of an exceptional 2,492 carat diamond from its Karowe Diamond Mine in Botswana. This remarkable find, one of the largest rough diamonds ever unearthed, was detected & recovered by the Company's Mega Diamond Recovery X-ray Transmission Tech. pic.twitter.com/6E8wLwwl8d