To «περιβαλλοντικό έγκλημα» στο Βερολίνο: Έκοψαν 500.000 δέντρα για να κατασκευαστεί εργοστάσιο της Tesla (vid)

Η κατασκευή του εργοστασίου Gigafactory της Tesla κοντά στο Βερολίνο έχει πυροδοτήσει σημαντικές διαμάχες, καθώς πρόσφατη δορυφορική ανάλυση αποκαλύπτει την κοπή περίπου 500.000 δέντρων στο εργοτάξιο. Το εργοστάσιο, ένα κρίσιμο μέρος της ευρωπαϊκής επέκτασης της Tesla, έχει γίνει κεντρικό σημείο της συζήτησης σχετικά με τα περιβαλλοντικά ανταλλάγματα που συνδέονται με την ανάπτυξη μιας πράσινης οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας περιβαλλοντικών πληροφοριών Kayrros, 329 εκτάρια (813 στρέμματα) δάσους εκχερσώθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάιο του 2023 για να δημιουργηθεί χώρος για την τεράστια εγκατάσταση. Η κλίμακα της αποψίλωσης των δασών έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις από περιβαλλοντικές ομάδες και ακτιβιστές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η απώλεια δέντρων υπονομεύει τους ίδιους τους στόχους βιωσιμότητας που το εργοστάσιο προορίζεται να προωθήσει.

Το έργο, το οποίο υπόσχεται να επιταχύνει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενο από την αρχή του. Οι διαμαρτυρίες είναι συνεχείς, με τους ακτιβιστές να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εργοστασίου, συμπεριλαμβανομένης της αποψίλωσης των δασών, της κατανάλωσης νερού και της διατάραξης των τοπικών οικοσυστημάτων.

Ο Elon Musk, διευθύνων σύμβουλος της Tesla, έχει απαντήσει στις διαμαρτυρίες με επικρίσεις, στοχεύοντας ιδιαίτερα στις τοπικές αρχές για αυτό που αντιλαμβάνεται ως επιείκεια απέναντι στους «αριστερούς διαδηλωτές». Παρά τις αντιδράσεις, ο Musk και η Tesla παρέμειναν προσηλωμένοι στο έργο, επικαλούμενοι τη σημασία της κλιμάκωσης της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η ένταση γύρω από το εργοστάσιο αναδεικνύει τον πολύπλοκο και συχνά αμφιλεγόμενο χαρακτήρα της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία. Ενώ η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα των παγκόσμιων προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το περιβαλλοντικό κόστος αυτών των εξελίξεων ελέγχεται όλο και περισσότερο.

