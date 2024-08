Το νησί που κατοικείται από 450 αλόγα

Ο φωτογράφος και κινηματογραφιστής Drew Doggett, ο οποίος επισκέπτεται αυτό το μοναδικό μέρος για πάνω από μια δεκαετία, αποτυπώνει τη μοναδική ομορφιά του Sable Island.

Στη μέση του Βόρειου Ατλαντικού, 160 χιλιόμετρα από τη Νέα Σκωτία, βρίσκεται το Sable Island, ένα απομακρυσμένο κομμάτι γης σε σχήμα ημισελήνου, το οποίο φιλοξενεί περίπου 450 άγρια άλογα.

Αυτά τα απίστευτα πλάσματα είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, που ευδοκιμούν σε ένα περιβάλλον που δεν αποτελείται παρά μόνο από άμμο, χόρτα και λίγες λίμνες γλυκού νερού.

These remarkable horse breeds are like no other on Earth: https://t.co/9j6L8yy7ad Photos by @drewdoggett pic.twitter.com/zcoaX1Ru5W