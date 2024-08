Τραγικές διαστάσεις έχει πάρει το ναυάγιο στη Σικελία, καθώς ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους πέντε, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι αγνοούνται.

Ένα πολυτελές superyacht με το όνομα «Bayesian» βυθίστηκε με τραγικό τρόπο από ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο, που περιγράφεται από τους ειδικούς της ναυτιλίας ως γεγονός «Μαύρου Κύκνου». Η καταστροφή εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (19/8), καθώς καταιγίδες έπλητταν το λιμάνι Porticello.

A freak “black swan” weather event is thought to have led to the luxury Bayesian yacht sinking within minutes, maritime experts believe https://t.co/ti39pcauOQ August 21, 2024

Το «Bayesian», ένα πολυτελές σκάφος 80 μέτρα αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων, καταστράφηκε όταν το πανύψηλο κατάρτι του χτυπήθηκε από τον ξαφνικό και ισχυρό υδροστρόβιλο γύρω στις 5 π.μ. Η δύναμη του υδροστρόβιλου προκάλεσε την ανατροπή του γιοτ και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά βυθίστηκε. Δραματικά πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή που το κατάρτι κουνιόταν βίαια από τους ανέμους πριν εξαφανιστεί κάτω από τα κύματα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα.

Absolutely stunning video of one of today's waterspouts in front of the Capo di Leuca area of Apulia. Imagine having such a thing slowly meandering in front of your window for five minutes. Video by Elena Severino.

WOTY for me, at least in Italy pic.twitter.com/usQg6HVdkq August 19, 2024

Ένας Βρετανός ειδικός στα σκάφη παρατήρησε ότι ο κλάδος «δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο». Η ταχύτητα και η σοβαρότητα της βύθισης έχουν αφήσει τους αξιωματούχους σε αμηχανία, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι ένα άλλο μικρότερο σκάφος, που βρισκόταν μόλις 100 μέτρα μακριά, παρέμεινε σώο και αβλαβές.

Μιλώντας στο Reuters, ένας ανώνυμος επαγγελματίας που εργάζεται στο συγκεκριμένο κλάδο χαρακτήρισε το περιστατικό «ιστορία τρόμου», υπογραμμίζοντας την εξαιρετική φύση του γεγονότος.

❗️🌪🇮🇹 - British multimillionaire Mike Lynch, co-founder of Autonomy, and Jonathan Bloomer, chairman of Morgan Stanley International, are missing after their yacht, Bayesian, was wrecked by a tornado off the coast of Sicily.



The yacht had 22 people on board; 15 were rescued,… pic.twitter.com/QDOKkytJeS — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 20, 2024

Η βύθιση του «Bayesian» έχει προκαλέσει σοκ στη ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς οι εμπειρογνώμονες και οι αξιωματούχοι συνεχίζουν να διερευνούν τα ακριβή αίτια αυτού του σπάνιου και καταστροφικού περιστατικού.