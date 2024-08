Νέα αστυνομική επιδρομή στο σπίτι του Andrew Tate: Ερευνάται και για παιδεραστία

Η έρευνα αφορά πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, η εμπορία ανηλίκων, η εμπορία ανθρώπων, η συμμετοχή σε σεξουαλικές δραστηριότητες με ανήλικο, ο επηρεασμός δηλώσεων και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η αστυνομία της Ρουμανίας πραγματοποίησε ένοπλη έφοδο στο σπίτι του αυτοαποκαλούμενου μισογύνη influencer Andrew Tate, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για καταγγελίες περί εμπορίας ανθρώπων και εκμετάλλευσης παιδιών. Η έφοδος, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Tate στη Ρουμανία, ήταν μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες.

Andrew Tate's home in Romania was raided amid new claims of trafficking minors. The controversial influencer is currently awaiting trial on charges of human trafficking, rape, and forming a criminal gang to sexually exploit women. pic.twitter.com/ROJYsjcTbw August 21, 2024

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ρουμανικές αρχές επιβολής του νόμου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν τέσσερις ξεχωριστές έρευνες σε σχέση με την έρευνα για τα φερόμενα εγκλήματα του Tate. Ο 37χρονος Tate, ο οποίος έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως, ιδίως μεταξύ των νεαρών ανδρών, είναι γνωστός για την προώθηση ενός υπερ-ανδρικού τρόπου ζωής που συχνά υποβαθμίζει τις γυναίκες.

🚨 BREAKING: Andrew Tate and Tristan Tate have been RAIDED once again..



This comes after just 2 days of them mentioning Israel IS the Matrix..



How obvious can they possible make it? they really don't care anymore.



FREE THE TATES pic.twitter.com/XYyXMDKhMz August 21, 2024

Πέρυσι, ο Andrew Tate και ο αδελφός του Tristan αντιμετώπισαν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και σύσταση εγκληματικής συμμορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Και τα δύο αδέλφια, μαζί με δύο Ρουμάνες, περιμένουν να δικαστούν και έχουν αρνηθεί σταθερά τις κατηγορίες εναντίον τους.

A polícia romena realizou uma batida na residência #AndrewTate em conexão com uma investigação em andamento sobre novas alegações. pic.twitter.com/ONqV9e6nND August 21, 2024

Η πρόσφατη έφοδος πραγματοποιήθηκε από τη ρουμανική μονάδα οργανωμένου εγκλήματος Diicot, η οποία επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν τέσσερις έρευνες σε σπίτια σε όλη την κομητεία Ilfov και τον δήμο του Βουκουρεστίου την Τετάρτη. Η έρευνα αφορά πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, η εμπορία ανηλίκων, η εμπορία ανθρώπων, η συμμετοχή σε σεξουαλικές δραστηριότητες με ανήλικο, ο επηρεασμός δηλώσεων και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.