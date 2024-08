Προβληματισμένοι οι επιστήμονες: Αποκάλυψαν ότι μια ήπειρος «ανυψώνεται»

Τα ευρήματα αναδεικνύουν την πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής, της τήξης των παγετώνων και των γεωλογικών διεργασιών.

Πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν ένα συναρπαστικό και δυνητικά κρίσιμο φαινόμενο που συμβαίνει στην Ανταρκτική: η ήπειρος ανυψώνεται. Αυτή η ανύψωση συμβαίνει καθώς τα τεράστια στρώματα πάγου που καλύπτουν τη γη συρρικνώνονται, μειώνοντας το τεράστιο βάρος που ασκούν στην επιφάνεια της Γης.

Αυτή η άνοδος της Ανταρκτικής θα μπορούσε να έχει βαθιές επιπτώσεις στην παγκόσμια στάθμη της θάλασσας. Ο πάγος που λιώνει από την ήπειρο συμβάλλει σημαντικά στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η οποία αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τις παράκτιες κοινότητες παγκοσμίως. Ωστόσο, η ανύψωση μπορεί να αλλάξει αυτή τη διαδικασία με απροσδόκητους τρόπους. Σύμφωνα με νέα έρευνα, η ανύψωση αυτή θα μπορούσε να μειώσει τη συμβολή της Ανταρκτικής στη μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως και κατά 40%. Αλλά υπάρχει μια παγίδα: ο πραγματικός αντίκτυπος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στα ορυκτά καύσιμα, τα οποία αποτελούν πρωταρχικό παράγοντα της κλιματικής αλλαγής.

