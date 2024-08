Περιοδικό που κυκλοφόρησε πριν 20 χρόνια είχε προβλέψει ποιοι ηθοποιοί θα κάνουν επιτυχία

Η προνοητικότητα του περιοδικού έχει εξάψει τη φαντασία πολλών, καθώς μια εικόνα του άρθρου έγινε viral στο Χ.

Αν κάνουμε μια αναδρομή στο μακρινό 2004, είναι δύσκολο να φανταστούμε μια εποχή που παγκόσμια είδωλα όπως ο Ryan Gosling και η Jennifer Aniston δεν ήταν τα γνωστά ονόματα που είναι σήμερα. Εκείνη την εποχή, η A-list του Χόλιγουντ περιελάμβανε αστέρες όπως ο Tom Hanks, η Julia Roberts και η Halle Berry.

Ωστόσο, ένα πρόσφατο άρθρο περιοδικού που ήρθε στην επιφάνεια το 2004 έχει ενθουσιάσει τους χρήστες του διαδικτύου τον κόσμο, παρουσιάζοντας προβλέψεις για το ποιοι θα γίνουν οι επόμενοι μεγάλοι αστέρες του Χόλιγουντ. Το άρθρο, που δημοσιεύτηκε από το Entertainment Weekly, εντόπιζε διάφορα ανερχόμενα ταλέντα που, εκείνη την εποχή, ήταν σχετικά άγνωστα αλλά προβλεπόταν ότι θα ανέβαιναν στο προσκήνιο.

This year is the 20th anniversary of Entertainment Weekly’s article trying to identify who the next big movie stars will be, which include some incredible 2004 time capsule observations. pic.twitter.com/05y72s5qyO