Η Bebe Rexha ισχυρίζεται ότι υπάλληλος αεροπορικής εταιρείας την απείλησε επειδή μίλησε αλβανικά (vid)

Η Bebe Rexha λέει ότι υπάλληλος στο αεροδρόμιο του Μονάχου την «απείλησε» και την «κακομεταχειρίστηκε ψυχικά» επειδή ήταν Αλβανίδα.

Η ποπ σταρ Bebe Rexha κατηγόρησε υπάλληλο της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa ότι την απείλησε λόγω της αλβανικής της καταγωγής, με αποτέλεσμα η εταιρεία να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα.

Σε μια σειρά δακρύβρεχτων αναρτήσεων που μοιράστηκε στο Instagram της, η Rexha, η οποία γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από Αλβανούς γονείς, ισχυρίστηκε ότι στοχοποιήθηκε αφού μίλησε αλβανικά σε έναν υπάλληλο ασφαλείας.

Bebe Rexha says she’s being threatened at the airport for speaking Albanian:



“I've been threatened because I thought the security agent was Albanian. I spoke to him in Albanian asking where to get my ticket and now he is banning me from the flight.” pic.twitter.com/HgeOLVKj0h