Μπαλαρίνα χόρεψε για πρώτη φορά στον Βόρειο Πόλο: Το βίντεο που έχει μαγέψει τους χρήστες του διαδικτύου (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο που απαθανατίζει μια μπαλαρίνα να χορεύει για πρώτη φορά τον «θάνατο του κύκνου» στον Βόρειο Πόλο.

Εντυπωσιακά πλάνα που απαθανατίζουν μια μπαλαρίνα από τη Ρωσία να εκτελεί ένα εμβληματικό κομμάτι μπαλέτου στον Βόρειο Πόλο. Η Daria Penteva, διευθύντρια εταιρείας και ερασιτέχνης μπαλαρίνα, καθήλωσε το κοινό χορεύοντας τον «θάνατο του κύκνου», μια διάσημη σκηνή από τη «Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Τσαϊκόφσκι, πάνω στο παγωμένο τοπίο.

Το βίντεο, που καταγράφηκε τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια μιας κρουαζιέρας του «Polar Travel Club», δείχνει την Penteva να κινείται με χάρη στον πάγο μπροστά από το πυρηνικό παγοθραυστικό «50 Let Pobedy».

