Η Χ κλείνει τα γραφεία της στη Βραζιλία, υπό το φόβο σύλληψης των εκπροσώπων της στη χώρα

Προβλήματα για το Χ του Έλον Μασκ στη Βραζιλία.

Η X ανακοίνωσε πως τερματίζει τη λειτουργία του γραφείου της στη Βραζιλία, αν και η πλατφόρμα social media θα παραμείνει ενεργή για τους χρήστες εντός της χώρας.

Η εταιρεία δήλωσε πως ο Alexandre de Moraes, πρόεδρος του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, απείλησε τον νόμιμο εκπρόσωπό της με σύλληψη αν δεν συμμορφωνόταν με τις κρατικές οδηγίες λογοκρισίας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το Reuters, η Χ ενημερώθηκε να αφαιρέσει περιεχόμενο από την πλατφόρμα της και η εταιρεία αποφάσισε να μην συμμορφωθεί με αυτές τις οδηγίες, αλλά και να τερματίσει τη λειτουργία του γραφείου της για να προστατέψει τους συνεργάτες της.

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.



Despite our numerous appeals to the Supreme Court not being heard,… pic.twitter.com/Pm2ovyydhE