iPhone 16: Φήμες για παρουσίασή τους στις 10 Σεπτεμβρίου

Πότε θα παρουσιαστούν τα iPhone 16;

Η αγορά των smartphones περιμένει κάθε Σεπτέμβριο τα νέα iPhone και πλέον μετράμε αντίστροφα για τα iPhone 16.

Όπως φαίνεται, η αμερικανική εταιρεία ετοιμάζεται πυρετωδώς για τα φετινά της μοντέλα και μία εικόνα που εμφανίστηκε στο διαδίκτυο ξεκίνησε τις φήμες για εκδήλωση στις 10 Σεπτεμβρίου και με κεντρικό μήνυμα το “Ready. Set. Capture”, μία φράση που εικάζεται πως θα ταιριάζει με το νέο πλήκτρο Capture που θα δούμε να παρουσιάζεται για τα νέα μοντέλα.

Η πληροφορία δείχνει να επιβεβαιώνεται από διάφορους insiders, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει το παραμικρό επίσημο για το θέμα από μεριάς Apple.

Στο νέο event αναμένεται να μάθουμε για τα iPhone 16 και iPhone 16 Pro που θα έρθουν με λίγες αλλαγές στο σχεδιασμό, αλλά βελτιώσεις σε χαρακτηριστικά και το Apple Intelligence, τη νέα μηχανή τεχνητής νοημοσύνης της αμερικανικής εταιρείας (που ακούγεται πως θα προστεθεί τον Οκτώβριο στο νέο iOS).

Στην εκδήλωση ίσως παρουσιαστεί και το Apple Watch Series 10, τα νέα AirPods και το νέο Apple Watch Ultra.

According to what I was told by a source who asked to remain anonymous, the new Apple event where the iPhone 16 will be presented, will be held on September 10 2024.

This should be the cover of the invitation pic.twitter.com/7jGoafHaOU