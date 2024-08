Δεν «αγγίζουν» την Σιμόν Μπάιλς όσα λέει η βιολογική της μητέρα: Χαμογελάει στο φακό και ποζάρει με ένα καπέλο prada (vid)

Η Σιμόν Μπάιλς δεν φάνηκε να ενοχλήθηκε και πολύ από όσα δήλωσε η βιολογική της μητέρα, ούτε από τις αντιδράσεις που προκάλεσε η χλιδάτη ζωή της.

«Θύελλα» αντιδράσεων έχει σηκώσει μια πρόσφατη συνέντευξη της βιολογικής μητέρας της Σιμόν Μπάιλς στη DailyMail. Το βρετανικό Μέσο δημοσίευσε ένα κείμενο με φωτογραφίες της 27χρονης Μπάιλς να ποζάρει πάνω στο πολυτελές αυτοκίνητό της. Ο τίτλος ήταν: «Η Σιμόν Μπάιλς επιδεικνύει τα Birkins, το Range Rover και την έπαυλή της στο Τέξας - αλλά η Ολυμπιακή γυμνάστρια των 25 εκατομμυρίων δολαρίων δεν έχει δώσει καμία βοήθεια στην άφραγκη βιολογική της μητέρα που εργάζεται ως ταμίας για να τα βγάλει πέρα».

