«Φλέγεται» η Μαδέρα: Σε «πορτοκαλί συναγερμό» 250.000 κάτοικοι (vid)

Εκατοντάδες πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν στην Πορτογαλία για να κατασβήσουν μια πυρκαγιά που κατακαίει το νότιο τμήμα του νησιού Μαδέρα.

Μάχη με την κόλαση της φωτιάς δίνουν οι πυροσβέστες στην Αδριατική, καθώς τεράστιες πυρκαγιές καίνε την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη στην απομονωμένη αγροτική περιοχή Ριμπέιρα Μπράβα και επεκτάθηκε στον γειτονικό δήμο της Καμάρα ντε Λόμπος. Πλέον εκτείνεται σε τρία μέτωπα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Περίπου 200 πυροσβέστες με 38 οχήματα έχουν αναπτυχθεί στο νησί αλλά οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την χαμηλή υγρασία και τους σφοδρούς ανέμους δυσκολεύουν την προσπάθεια κατάσβεσης. Ένα ελικόπτερο που έκανε ρίψεις νωρίτερα, αναγκάστηκε να σταματήσει αφού έπεσε η νύχτα.

🚨🇵🇹 A massive wildfire is sweeping Madeira’s south coast, with 200+ firefighters battling the blaze. The fire, which started in Ribeira Brava, has spread to Camara de Lobos. Strong winds and high temps are complicating efforts. 160 people evacuated. #Madeira #Portugal… pic.twitter.com/52ZihCn5Xl