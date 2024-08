Oφθαλμίατρος αποκαλύπτει το μοναδικό πράγμα που δεν πρέπει να κάνετε και το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει μόνιμα την όρασή σας

Γιατρός προειδοποίησε ότι μια καθημερινή συνήθεια πολλών ανθρώπων είναι ουσιαστικά σαν να «παίζετε ρώσικη ρουλέτα» με τα μάτια σας.

Ένας οφθαλμίατρος αποκάλυψε τα απλά πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε αν θέλετε να διατηρήσετε την όραση και τα μάτια σας όσο το δυνατόν πιο υγιή.

Μάλιστα, εξήγησε ότι μια απίστευτα κακή συνήθεια που κάνουν πολλοί άνθρωποι θα μπορούσε να επηρεάσει μόνιμα την όρασή σας. Μιλώντας στο podcast Am I Doing it Wrong, η οφθαλμίατρος και επίκουρη καθηγήτρια στο Casey Eye Institute του Oregon Health & Science University, Dr. Amanda Redfern μίλησε για τη σημασία της υγείας των ματιών.l'.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε όσους φοράνε φακούς επαφής. «Ο ύπνος με φακούς επαφής στα μάτια σας] είναι κακός. Είναι πραγματικά κακό. Μην το κάνετε», είπε. «Είναι σαν ένα παιχνίδι ρώσικης ρουλέτας».

Εξήγησε ότι το να φοράει κανείς φακούς επαφής ενώ κοιμάται είναι πολύ επικίνδυνο καθώς μπορεί να πάθει έλκος κερατοειδούς, το οποίο είναι μια μόλυνση στο μέρος του ματιού που καλύπτει ο φακός επαφής.

Μια μόλυνση μπορεί να είναι απλώς η αρχή όλων των προβλημάτων που θα ακολουθήσουν. Η Redfern συνέχισε: «Δεν πρόκειται να συμβεί κάθε φορά, αλλά όταν συμβαίνει, είναι τρομερό. Μπορεί να είναι τόσο άσχημο που, σε πραγματικά δύσκολες περιπτώσεις, μπορεί να χάσετε το βολβό του ματιού σας».

Στις λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις... θα μπορούσατε απλώς να επηρεάσετε μόνιμα την όρασή σας.

«Εάν αυτή η ουλή βρίσκεται στο κέντρο της όρασής σας, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει μόνιμα την όρασή σας, εκτός εάν κάνετε μεταμόσχευση κερατοειδούς» συμπλήρωσε.

Πέρα από αυτό, τόνισε ότι είναι σημαντικό να διατηρείτε τους φακούς επαφής όσο το δυνατόν πιο καθαρούς και να μην τους φοράτε κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να τους θέσουν σε κίνδυνο ή να τους μολύνουν.