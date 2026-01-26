Τι κάνει ένα smoothie υγιεινό και τι μπορεί να το κάνει λιγότερο υγιεινό

Ποια συστατικά και ποιοι διατροφικοί συνδυασμοί επηρεάζουν τη γλυκαιμική απόκριση, τον κορεσμό και τη συνολική θρεπτική αξία ενός smoothie.

Τα smoothies μπορεί να είναι πολύ υγιεινά, γεμάτα με θρεπτικά συστατικά από τα φρούτα, τα λαχανικά, το γιαούρτι, το γάλα και τους ξηρούς καρπούς ή τους σπόρους.

Ωστόσο, άλλα που περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα ή θρεπτικά συστατικά υψηλής θερμιδικής αξίας μπορεί να λειτουργήσουν ενάντια στους στόχους ευεξίας σας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr