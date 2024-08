«Η κατάρα του Drake ξαναχτυπά»: Έχει 92% αποτυχία στα στοιχήματα του

Και η «κατάρα του Drake» συνεχίζεται. Για ακόμα μια φορά ο αθλητής που υποστήριζε ο Καναδός ράπερ έχασε.

Η περιβόητη «κατάρα του Drake» έφερε άλλο ένα θύμα, με τον Καναδό ράπερ Drake να χάνει το ιλιγγιώδες ποσό των 450.000 δολαρίων, αφού στοιχημάτισε στον Israel Adesanya να νικήσει τον Dricus du Plessis στο UFC 305. Παρά την αυτοπεποίθηση του ράπερ, ο Adesanya υποβλήθηκε από τον du Plessis στον τέταρτο γύρο, ενισχύοντας περαιτέρω τον θρύλο της «κατάρας του Drake».

Dricus Du Plessis and Israel Adesanya share an incredible backstage moment after #UFC305 and embrace each other families. ❤️ pic.twitter.com/Dsu7btTZyV August 18, 2024

Ο πολυαναμενόμενος αγώνας είδε τον Νοτιοαφρικανό μαχητή Dricus du Plessis να υπερασπίζεται τον τίτλο του.

Israel Adesanya said stand here and fight then got fucking submitted 20 seconds later🤣 pic.twitter.com/3YfEIXYb4X August 18, 2024

Ο Drake, γνωστός για τα μεγάλα στοιχήματα σε αθλητικά γεγονότα, στοιχημάτισε 450.000 δολάρια στον Adesanya για να επανακτήσει τον τίτλο των 83 κιλών. Αν ο Adesanya κέρδιζε, ο Drake θα κέρδιζε με 855.000 δολάρια. Αντ' αυτού, η ήττα απλώς εμβάθυνε τη φήμη του ράπερ ότι φέρνει κακοτυχία στους αθλητές που υποστηρίζει.

Drake lost $500K on Sean Strickland beating Israel Adesanya 😬 #UFC293



The curse lives on… pic.twitter.com/1SxsUlP9Eq September 10, 2023

Οι χρήστες του διαδικτύου «έτρεξαν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να χλευάσουν το θλιβερό στοιχηματικό ρεκόρ του ράπερ, αποδίδοντας για άλλη μια φορά την ήττα του Adesanya στη λεγόμενη «κατάρα του Drake». Αυτή η τελευταία ήττα έρχεται να προστεθεί στο ήδη θλιβερό ιστορικό του Drake στο στοιχηματισμό. Σύμφωνα με αναφορές, το ρεκόρ του Drake στο στοίχημα ανέρχεται πλέον σε 17-189 που σημαίνει ότι έχει χάσει το 92% των στοιχημάτων του.