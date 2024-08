Η Ελβετία δίνει 53.000 ευρώ για...μια ιδέα

Το βραβείο θα μοιραστεί μεταξύ των τριών καλύτερων προτάσεων, οι οποίες πρέπει να αποδεικνύουν όχι μόνο τη σκοπιμότητα αλλά και τη δέσμευση για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Κάτω από τα γαλήνια και γραφικά νερά των εμβληματικών λιμνών της Ελβετίας κρύβεται ένα κρυφό και επικίνδυνο μυστικό.

Για δεκαετίες, ο ελβετικός στρατός χρησιμοποιούσε αυτές τις παρθένες αλπικές λίμνες ως χώρους απόρριψης παλαιών πυρομαχικών, πιστεύοντας ότι τα νερά θα παρείχαν έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο απόρριψης των επικίνδυνων υλικών. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τους κινδύνους για την ασφάλεια που ενέχει αυτό το υποβρύχιο οπλοστάσιο, η Ελβετία αναζητά τώρα καινοτόμες λύσεις για την απομάκρυνση των πυρομαχικών - και προσφέρει ένα σημαντικό χρηματικό βραβείο για τις καλύτερες ιδέες.

