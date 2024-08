Αλέν Ντελόν: Η μαγευτική ομορφιά και το μυστηριώδες χάρισμα του πιο αινιγματικού σταρ του κινηματογράφου (vid)

Θλίψη στον παγκόσμιο κινηματογράφο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του σπουδαίου Αλέν Ντελόν.

Ο Αλέν Ντελόν, που συχνά θεωρείται μια από τις πιο γοητευτικές και μυστηριώδεις μορφές του κινηματογράφου, ενσάρκωνε μια σπάνια και σχεδόν απόκοσμη γοητεία που τον ξεχώριζε. Η παρουσία του στην οθόνη δεν ήταν τίποτα λιγότερο από μαγευτική, με μια ομορφιά που ήταν ταυτόχρονα στοιχειωτική και αινιγματική. Το πρόσωπο του Ντελόν μετέδιδε μια αίσθηση μυστηρίου, ευπάθειας και λανθάνουσας επικινδυνότητας - ένας συνδυασμός που τον έκανε έναν από τους πιο αξέχαστους άντρες σταρ στην ιστορία του κινηματογράφου.

Υπάρχει μια διάσημη φωτογραφία από το 1967 που αποτυπώνει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Ντελόν. Σε αυτήν, κάθεται σε έναν καναπέ δίπλα στη Marianne Faithfull, με έναν συγκρατημένο Mick Jagger στην άλλη πλευρά. Η εικόνα, που τραβήχτηκε περίπου την εποχή που η Faithfull επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει στο «The Girl on a Motorcycle», τη δείχνει να σκύβει προς τον Ντελόν, να γελάει, απορροφημένη εντελώς από την παρουσία του. Ο Jagger, συνήθως το επίκεντρο της προσοχής, φαίνεται ανήσυχος, με το βλέμμα του στραμμένο προς τα κάτω, καθώς κρατάει ένα τσιγάρο. Παρά τον μεταγενέστερο ισχυρισμό της Faithfull ότι δεν την έλκυε ο Ντελόν και ότι ο Jagger ζήλευε, η φωτογραφία λέει μια διαφορετική ιστορία.

RIP Alain Delon (1935-2024)



He was one of the coolest & most handsome actors ever, but sometimes I feel that his acting ability is underappreciated. His presence on screen alone is enough to make people watch a film.



You all know how much I adore him. He will be sorely missed