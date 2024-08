Ουκρανός στρατιώτης χόρεψε σε ρυθμούς Deadpool και «έριξε» το διαδίκτυο (vid)

Απίστευτο είναι το βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και απεικονίζει έναν Ουκρανό στρατιώτη να μιμείται τον Deadpool.

Σε μια αναπάντεχη και ανάλαφρη στιγμή εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, ένας Ουκρανός στρατιώτης τράβηξε την προσοχή του διαδικτύου εκτελώντας τις εμβληματικές χορευτικές κινήσεις του Deadpool από την ταινία της Marvel «Deadpool & Wolverine». Το βίντεο, το οποίο έκτοτε έχει γίνει viral, δείχνει τον στρατιώτη να μιμείται επιδέξια τις κινήσεις που έγιναν διάσημες από τον χαρακτήρα, φέρνοντας μια δόση χιούμορ σε μια κατά τα άλλα σοβαρή κατάσταση.

Το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει 7,4 εκατομμύρια προβολές, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς ο συγκεκριμένος στρατιώτης βρήκε το ψυχικό κουράγιο να κάνει κάτι τέτοιο.

Στην ταινία, ο Deadpool, τον οποίο υποδύεται ο Ryan Reynolds, χορεύει με μια ανέμελη συμπεριφορά, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη ζοφερή πραγματικότητα του πολέμου.

Το βίντεο έχει κοινοποιηθεί ευρέως στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να επαινούν τον στρατιώτη.

🚨 Ukrainian Soldier recreates "Deadpool & Wolverine" intro dance inspired by NSYNC Song "Bye Bye" in the battlefield#Ukraine #Russia #Kursk #DeadpoolAndWolverine pic.twitter.com/sLYhwCyEIA