Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Matthew Perry: Ο ανεξέλεγκτος εθισμός του στην κεταμίνη

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις σχετικά με τον θάνατο του Matthew Perry, καθώς αποκαλύφθηκε συμμορία που εκμεταλλευόταν τον εθισμό του.

Νέες λεπτομέρειες προέκυψαν γύρω από τον τραγικό θάνατο του ηθοποιού Matthew Perry, αποκαλύπτοντας τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η κεταμίνη, στις τελευταίες του ώρες. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του NBC News, ο Perry, γνωστός για τον ρόλο του ως Chandler Bing στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Friends», ζήτησε από τον επί χρόνια βοηθό του, Kenneth Iwamasa, να του χορηγήσει τρεις δόσεις κεταμίνης την ημέρα που πέθανε, στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Ο 54χρονος Perry είχε ιστορικό χρήσης κεταμίνης ως θεραπεία για την κατάθλιψή του, αλλά κατά τον μήνα που προηγήθηκε του θανάτου του, η χρήση του φαρμάκου φέρεται να είχε κλιμακωθεί σε κατάχρηση. Εκείνη τη μοιραία ημέρα, ο Perry ζήτησε την πρώτη του δόση κεταμίνης στις 8:30 π.μ. από τον Iwamasa, ο οποίος είχε χορηγήσει το φάρμακο στον ηθοποιό για περίπου ένα μήνα. Η δεύτερη δόση χορηγήθηκε περίπου τέσσερις ώρες αργότερα, καθώς ο Perry χαλάρωνε στην έπαυλή του στο Λος Άντζελες, παρακολουθώντας μια ταινία.

Πριν ο Iwamasa φύγει για να κάνει δουλειές, ο Perry έκανε μια τελευταία παράκληση, ζητώντας από τον βοηθό του να χορηγήσει μια τρίτη δόση και να προετοιμάσει το τζακούζι του. Τα τελευταία του λόγια προς τον Iwamasa, «κάνε μου μια γερή ένεση», αντικατοπτρίζουν οδυνηρά την εξάρτησή του από το ναρκωτικό. Με τραγικό τρόπο, όταν ο Iwamasa επέστρεψε, βρήκε τον Perry μπρούμυτα στο τζακούζι.

