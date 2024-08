Το θεματικό εστιατόριο του Gordon Ramsay για τη Formula 1: Πόσο χρεώνει το κεφάλι

Ο διάσημος σεφ, Gordon Ramsay, έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό project για όσους παρευρεθούν στο Grand Prix του Λας Βέγκας.

Αυτόν τον Νοέμβριο, ο διάσημος Βρετανός σεφ, Gordon Ramsay φέρνει μια πολυτελή γαστρονομική εμπειρία στο Grand Prix του Λας Βέγκας. Από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου, ο Ramsay θα αποκαλύψει το «Ramsay's Garage», ένα αποκλειστικό pop-up εστιατόριο που θα βρίσκεται σε ένα πραγματικό γκαράζ της F1, προσφέροντας στους επισκέπτες μια θέση στην πρώτη σειρά για τον αγώνα, ενώ παράλληλα θα απολαύσουν μερικά από τα καλύτερα πιάτα του.

Το επίκεντρο αυτού του γαστρονομικού υπερθέαματος θα είναι μια pop-up εκδοχή του φημισμένου εστιατορίου Lucky Cat του Ramsay, που είναι γνωστό για την εξαιρετική ασιατικής έμπνευσης κουζίνα του. Η εμπειρία έχει σχεδιαστεί για να συναρπάσει τόσο τους καλοφαγάδες όσο και τους λάτρεις των αγώνων, με τις δημιουργίες του Ramsay να σερβίρονται μόλις λίγα μέτρα από το σημείο όπου τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα περνούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες.

More swearing in F1? Gordon Ramsay set to get involved in Las Vegas GP:



- Gordon Ramsay, often seen on the grid before Formula 1 races, will be taking on a new role at the 2024 Las Vegas Grand Prix, where he will be working in his own "garage."



- Ramsay’s garage will be serving… pic.twitter.com/mr3rD6eojV