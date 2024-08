Ένα viral βίντεο που δείχνει τη νεαρή αθλήτρια να σερβίρει πελάτες και να βοηθά στην κουζίνα έχει κερδίσει μεγάλη προσοχή.

Η Κινέζα γυμνάστρια Zhou Yaqin, η οποία πρόσφατα κέρδισε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έχει κερδίσει τις καρδιές πολλών, όχι μόνο για τα αθλητικά της επιτεύγματα, αλλά και για την αφοσίωσή της στην οικογένειά της. Μετά τη θριαμβευτική επιστροφή της από το Παρίσι, η Zhou αντί να απολαμβάνει την επιτυχία της, επέλεξε να βοηθήσει τους γονείς της στο οικογενειακό τους εστιατόριο στην πόλη Hengyang της επαρχίας Hunan.

Το εστιατόριο που βρίσκεται στην οδό Furong Road στην περιοχή Nanyue, αποτελεί εδώ και καιρό μέρος της ζωής της Zhou. Παρά την επιτυχία της, η Zhou επέστρεψε στο εστιατόριο για να βοηθήσει τους γονείς της στη διαχείριση των καθημερινών εργασιών. Ένα viral βίντεο που δείχνει τη νεαρή αθλήτρια να σερβίρει πελάτες και να βοηθά στην κουζίνα έχει κερδίσει μεγάλη προσοχή, αναδεικνύοντας την ταπεινότητα της.

Remember that cute Chinese gymnast Zhou Yaqin?

After winning the Olympic silver medal, she has returned to her parents' home for a vacation.

Of course, you can't call it a vacation.

Because she needs to help work in the restaurant run by her parents.