Φωτογραφίες από το διάστημα αποκαλύπτουν πόσο κοντά έφτασε η πυρκαγιά στην Αττική από το να κάψει ολόκληρες πόλεις

Οι δορυφορικές εικόνες που καταγράφηκαν μετά την καταστροφή στην Αττική και έφερε στο φως της δημοσιότητας το CNN δείχνουν την πραγματική έκταση της πυρκαγιάς.

Τα επακόλουθα της χειρότερης πυρκαγιάς στην Ελλάδα φέτος είναι πλέον ξεκάθαρα. Η πυρκαγιά, η οποία διέσχισε την Αττική με τρομακτική ταχύτητα, άφησε ένα ίχνος καταστροφής που θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερο, όπως αποκαλύπτουν πρόσφατες δορυφορικές εικόνες. Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε κοντά στον Βαρνάβα, μόλις 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αθήνας, όχι μόνο στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, αλλά έκαψε και χιλιάδες στρέμματα γης, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Κυριακή (11/8), τροφοδοτήθηκε από έναν θανατηφόρο συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων και ξηρού τοπίου. Καθώς μαινόταν στην ύπαιθρο, φαινόταν ασταμάτητη, κινούμενη ταχύτατα προς την πρωτεύουσα, την Αθήνα. Παρόλο που οι φλόγες έχουν πλέον υποχωρήσει, οι αρχές συνεχίζουν να προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς η χώρα παραμένει δέσμια των καυτών καλοκαιρινών θερμοκρασιών.

Wildfires in Greece have burned land twice the size of Manhattan, satellite images reveal https://t.co/uZJwwUu8Hb pic.twitter.com/7MUPoBJ7eQ

Οι δορυφορικές εικόνες που καταγράφηκαν μετά την καταστροφή και έφερε στο φως της δημοσιότητας το CNN δείχνουν την πραγματική έκταση της οργής της πυρκαγιάς. Ολόκληρες πόλεις βρέθηκαν επικίνδυνα κοντά στο να καταστραφούν από τις φλόγες, με ορισμένες περιοχές να έχουν περικυκλωθεί εντελώς από μαυρισμένο χώμα.

Η εμβέλεια της πυρκαγιάς επεκτάθηκε πολύ πέρα από τον Βαρνάβα. Επιτάχυνε προς την Αθήνα απειλώντας τα βόρεια προάστιά της. Στα Βριλήσσια η καταστροφή ήταν αισθητή. Τεράστια καμένα σημάδια αμαυρώνουν το τοπίο, μια ζοφερή υπενθύμιση του πόσο κοντά έφτασε η πυρκαγιά στο να καταπιεί ολόκληρη την περιοχή. Σε αυτό το προάστιο ανακαλύφθηκε με τραγικό τρόπο το πτώμα μιας γυναίκας μέσα σε ένα καμένο κτίριo.

As it passed over the region yesterday, the #NOAA20 satellite captured the #smoke plumes and heat signatures from large #wildfires burning near Athens, Greece. #GreeceFires pic.twitter.com/o6mq0hYMFK