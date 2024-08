Το viral κορίτσι του «Hawk Tuah» εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης του πρωταθλήματος μπέιζμπολ και αποδοκιμάστηκε (vid)

Η Hailey Welch, που έγινε viral ως το κορίτσι «Hawk Tuah» αποδοκιμάστηκε όταν έριξε την πρώτη μπαλιά στο πρωτάθλημα μπέιζμπολ των ΗΠΑ.

Ο κόσμος έχει προβληματιστεί από την πρόσφατη παραχώρηση της τιμής στο κορίτσι Hawk Tuah να ρίξει την πρώτη μπαλιά σε έναν αγώνα μπέιζμπολ.

Η παράδοση της τελετουργικής πρώτης ρίψης ξεκίνησε το 1910, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ William Howard Taft να είναι ο πρώτος που το έκανε. Έκτοτε έχουν υπάρξει δεκάδες πρόεδροι και πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ που είχαν αυτή την τιμή, με έναν από τους πιο πρόσφατους να είναι ο Τζορτζ Μπους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023.

Αλλά δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που τους δίνεται η ευκαιρία να λάβουν μέρος στο μακροχρόνιο τελετουργικό του μπέιζμπολ, το έχουν κάνει και πολλές διασημότητες.

Μερικά μεγάλα ονόματα όλα αυτά τα χρόνια περιλαμβάνουν τους Gordon Ramsay, Snoop Dogg, Matthew Broderick και Kid Cudi. Ο Κορεάτης ηθοποιός Jeon Jong-seo είχε επίσης την ευκαιρία να ρίξει την πρώτη ρίψη σε έναν αγώνα των Los Angeles Dodgers τον Μάρτιο.

Τώρα, έχοντας όλο το virality πάνω της, η Haliey Welch - ή αλλιώς το κορίτσι Hawk Tuah - έλαβε την τιμή στο χθεσινοβραδινό (15 Αυγούστου) παιχνίδι των New York Mets να ρίξει την πρώτη μπαλιά.

Ωστόσο, οι οπαδοί του μπέιζμπολ δεν χάρηκαν ιδιαίτερα που είδαν την 22χρονη στο στάδιο Citi Field. Πολλοί μπήκαν στα social media και καταδίκασαν την απόφαση της διοργάνωσης. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter με τη Haliey να πετάει τη μπάλα, ένας φίλαθλος του αθλήματος ξέσπασε: «Τι χάλι, απαίσια απόφαση να τη νομιμοποιήσουν και να της δώσουν βήμα».

