Έτσι έγινε η εισβολή των Ουκρανών στην Ρωσία: Στη δημοσιότητα πλάνα από τις πρώτες ώρες της επιδρομής στο Κουρσκ (vid)

Πλάνα από την πρώτη μέρα της ουκρανικής εισβολής στο ρωσικό Κουρσκ, στις 6 Αυγούστου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Η επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία επεκτάθηκε στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, με σφοδρές μάχες να βρίσκονται σε εξέλιξη εκεί, καθώς οι δυνάμεις του Κιέβου στη γειτονική περιοχή του Κουρσκ έδειξαν σημάδια εδραίωσης του ελέγχου.

Μάλιστα, ο ουκρανικός στρατός φαίνεται να προελαύνει στην περιοχή, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι δημιούργησε «στρατιωτικό διοικητήριο στη ρωσική πόλη Σούτζα, η οποία ελέγχεται πλήρως».

Σήμερα, ήρθαν στη δημοσιότητα πλάνα από την εισβολή στην ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, καταγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τη Ρωσία και να «σπάσουν» την γραμμή άμυνας που είχε αναπτύξει στην περιοχή. Στις εικόνες που καταγράφονται τεθωρακισμένα οχήματα να προελαύνουν, Ρώσους να αιχμαλωτίζονται και πυραυλικές επιθέσεις να εξαπολύονται.

Η μυστικότητα ήταν υψίστης σημασίας σε μια επίθεση που είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που σχεδιάστηκε από τον νέο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, τον συνταγματάρχη Ολεξάντρ Σίρσκι.

The unique footage of the first hours of 🇺🇦 Defense Forces operation in the Kursk region.

Demining, destroying the enemy's defensive lines, the work of aviation and artillery, prisoners.



📹: Air Assault Forces Command pic.twitter.com/oopsMdGRxX