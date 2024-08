Το PlayStation κάνει δώρο το The Witcher 3 Wild Hunt σε PS4 και PS5

Τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus έρχονται με πρωταγωνιστή το The Witcher 3: Wild Hunt!

Το PlayStation συνεχίζει να χαρίζει παιχνίδια κάθε μήνα στους συνδρομητές του PlayStation Plus και τον Αύγουστο προσφέρει ένα από τα πιο σημαντικά videogames των τελευταίων ετών.

Ο λόγος για το The Witcher 3: Wild Hunt που είναι και πρωταγωνιστής των μηνιαίων δωρεάν games για την πλατφόρμα.

Αναλυτικά, τα παιχνίδια που προσφέρονται τον Αύγουστο σε όλους τους χρήστες του PlayStation Plus με ενεργή συνδρομή από το πακέτο Extra και πάνω είναι τα:

- The Witcher 3: Wild Hunt - PS4, PS5

- Wild Hearts Standard Edition - PS5

- Cult of the Lamb - PS4, PS5

- Ride 5 - PS5

- Watch Dogs 2 - PS4

- Sword Art Online: Last Recollection - PS4, PS5

- Naruto to Boruto: Shinobi Striker - PS4

- Sword Art Online: Alicization Lycoris - PS4

- Sword Art Online: Fatal Bullet - PS4

- Sword Art Online: Hollow Realization - PS4

Τα μέλη του PS Plus Premium θα αποκτήσουν πέραν των παραπάνω και τα εξής games:

- Vacation Simulator - PS VR2 (περιλαμβάνει τις εκδόσεις PS VR2 και PS VR)

- TimeSplitters - PS4, PS5

- TimeSplitters 2 - PS4, PS5

- TimeSplitters: Future Perfect - PS4, PS5

- Sword Art Online: Lost Song - PS4

Τα παιχνίδια αυτά θα γίνουν διαθέσιμα από τις 20 Αυγούστου.