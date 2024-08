Και πάλι προβλήματα για τον Ζούκερμπεργκ, το Κογκρέσο του ζητάει εξηγήσεις για τις διαφημίσεις ναρκωτικών!

Προβλήματα για τον Ζούκερμπεργκ και την Meta.

Αντιμέτωποι για άλλη μια φορά με το αμερικανικό Κογκρέσο είναι ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και η Meta.

Εννέα μέλη του Κογκρέσου πιέζονυ τον Ζούκερμπεργκ να εξηγήσει τους λόγους που επιτρέπει η Meta διαφημίσεις για κοκαΐνη, έκσταση και άλλων ναρκωτικών σε Facebook και Instagram.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αναφορές τη εταιρείας Tech Transparency Project (TTP), η οποία και ανακάλυψε εκατοντάδες τέτοιες καμπάνιες διαφημίσεων να «τρέχουν» στις δύο πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η αναφορά του Κογκρέσουν στηρίζεται στο report του προηγούμενου μήνα, όπου και εντοπίστηκαν 450 διαφορετικές καμπάνιες σε Instagram και Facebook και αναφέρονταν σε τέτοια προϊόντα, ενώ οδηγούσαν τους χρήστες σε τρίτες πλατφόρμες, όπως το Telegram.

«Η Meta συνεχίζει να αποποιείται την κοινωνική της ευθύνη και να αψηφά τις κοινοτικές οδηγίες. Είναι κάτι ιδιαίτερα τρομακτικό, καθώς πολλές από τις διαφημίσεις που καταγράφηκαν περιλαμβάνουν ξεκάθαρες αναφορές σε ναρκωτικές ουσίες και εντοπίστηκαν εύκολα από τρίτες υπηρεσίες, αλλά πέρασαν απαρατήρητες από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ίδιας της Meta», σημειώνουν οι νομοθέτες.

Εκπρόσωπος της Meta αρκέστηκε απλά να δηλώσει στην παρούσα φάση πως κάθε μήνα απορρίπτονται εκατοντάδες τέτοιες διαφημίσεις που καταχωρούνται από ιδιώτες.

Aug 14: #MetaDrugAds of the day. One page named "Aussie Darkweb" is running an ad for apparent cocaine on Facebook, Instagram, and Messenger.



Notably, drug dealers don't need the dark web to push pills and powders when they can simply buy ads on Meta platforms. pic.twitter.com/wwz7voS8Qy