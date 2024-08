Η Ταϊλάνδη απέκτησε τη νεότερη πρωθυπουργό στην ιστορία της: Ποια είναι 37χρονη κληρονόμος πάμπλουτης οικογένειας

Παρά την έλλειψη προηγούμενης κυβερνητικής εμπειρίας, η Paetongtarn ​​​​​​​εξασφάλισε τις απαραίτητες 247 ψήφους από τα 493 μέλη του κοινοβουλίου για να αναλάβει χρέη πρωθυπουργού.

Η Paetongtarn Shinawatra, η 37χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού Thaksin Shinawatra, είναι η νέα πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, καθιστώντας την τον νεότερο ηγέτη στην ιστορία της χώρας. Ο διορισμός της έρχεται μετά την απόφαση δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα που καθαίρεσε τον πρώην πρωθυπουργό Srettha Thavisin, προκαλώντας μια σειρά έντονων διαπραγματεύσεων που κατέληξαν στην επιλογή της.

BREAKING: Pheu Thai leader Paetongtarn Shinawatra has won the vote in Parliament today to become the 31st prime minister of Thailand. Paetongtarn, the youngest daughter of former PM Thaksin, will become the youngest ever prime minister of Thailand. The mother of two will… pic.twitter.com/X5DPSMBmm6

Η άνοδος της Paetongtarn στην εξουσία σηματοδοτεί την τέταρτη φορά που ένα μέλος της οικογένειας της κατέχει τη θέση του πρωθυπουργού. Ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα της, ο οποίος απομακρύνθηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα το 2006, και της θείας της, της Yingluck Shinawatra, η οποία διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2011 έως το 2014 προτού απομακρυνθεί με δικαστική απόφαση.

BREAKING



Paetongtarn Shinawatra has now been elected as the 31st Prime Minister of the Kingdom of Thailand.



At 37, she makes history as the youngest Prime Minister to ever hold office.



She is also just the second woman to serve as Prime Minister. pic.twitter.com/iW6rGYelWn