Η Αντζελίνα Τζολί φεύγει από τις ΗΠΑ: Η νέα ζωή που σχεδιάζει εκτός Αμερικής

Με τα παιδιά της πλέον ενήλικα, η σταρ σχεδιάζει να ζήσει εκτός Αμερικής, μακριά από το Χόλιγουντ.

Η Αντζελίνα Τζολί φαίνεται έτοιμη να γυρίσει σελίδα στη ζωή της, αφήνοντας πίσω τις Ηνωμένες Πολιτείες και, κυρίως, το Λος Άντζελες. Όχι για να αποσυρθεί από τον κινηματογράφο, αλλά για να ζήσει αλλού, σε ένα περιβάλλον που θα της προσφέρει περισσότερη ιδιωτικότητα, ηρεμία και αίσθηση ασφάλειας.

Η επιθυμία αυτή δεν είναι καινούρια. Εδώ και χρόνια η ίδια έχει εκφράσει την ανάγκη να ζει περισσότερο στο εξωτερικο, μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις γύρω από την επιμέλεια των παιδιών της δεν της επέτρεπαν μέχρι σήμερα να εγκαταλείψει μόνιμα το Λος Άντζελες. Με όλα τα παιδιά της πλέον ενήλικα, το σχέδιο φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία.

Η ζωή μακριά από το Χόλιγουντ που ονειρευόταν χρόνια

Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, η Τζολί δεν ένιωσε ποτέ πραγματικά «σαν στο σπίτι της» στο Λος Άντζελες. Η σχέση της με άλλες χώρες και πολιτισμούς ήταν πάντα έντονη, τόσο λόγω της ανθρωπιστικής της δράσης όσο και λόγω της οικογενειακής της ζωής που «απλώνεται»χ σε πολλές χώρες

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της είχε μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη να μεγαλώνουν τα παιδιά της σε ένα περιβάλλον πιο ήσυχο και προστατευμένο, μακριά από την υπερέκθεση. Για την ίδια, η έννοια της οικογένειας συνδέεται περισσότερο με την ιδιωτικότητα και τη σταθερότητα παρά με τη λάμψη του Χόλιγουντ.

Οι σκέψεις για τη νέα της βάση και ο ρόλος της Καμπότζης

Αν και δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τον νέο τόπο διαμονής της, ένα από τα μέρη στα οποία αναμένεται να περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της είναι η Καμπότζη. Η χώρα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την Τζολί, καθώς εκεί ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το προσφυγικό ζήτημα και ενίσχυσε τη δράση της σε διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς.

Η ίδια έχει αναφέρει ότι η εμπειρία της στην Καμπότζη επηρέασε βαθιά την κοσμοθεωρία της, αλλά και τη μητρότητα, αφού εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η προσωπική της διαδρομή ως μητέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι διατηρεί στενούς δεσμούς με τη χώρα και την επισκέπτεται συχνά όλα αυτά τα χρόνια.

Σε πιο πρόσφατες δηλώσεις της, μίλησε για μια ζωή «διεθνή», με φίλους, οικογένεια και δεσμούς απλωμένους σε διαφορετικές χώρες. Μια ζωή που δεν περιορίζεται από σύνορα και που, όπως αφήνει να εννοηθεί, ταιριάζει περισσότερο με την ταυτότητά της.

Κάπως έτσι, το επόμενο κεφάλαιο της Αντζελίνα Τζολί μοιάζει λιγότερο με αποχώρηση και περισσότερο με επιστροφή σε κάτι που ένιωθε πάντα δικό της: έναν κόσμο χωρίς σταθερή βάση, αλλά με περισσότερη ελευθερία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ