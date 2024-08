«Η έρευνα αποκάλυψε ένα ευρύ εγκληματικό δίκτυο που ήταν υπεύθυνο για την προμήθεια του Μάθιου Πέρι με μεγάλες ποσότητες κεταμίνης», ανέφερε ο εισαγγελέας Μάρτιν Εστράδα.

Σε μια σημαντική εξέλιξη, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών απήγγειλαν κατηγορίες σε πέντε άτομα σε σχέση με τον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Οκτώβριο λόγω υπερβολικής δόσης κεταμίνης. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν τις κατηγορίες, αποκαλύπτοντας ότι στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται η προσωπική βοηθός του Πέρι και δύο γιατροί.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα των ΗΠΑ Μάρτιν Εστράδα, οι εμπλεκόμενοι γιατροί κατηγορούνται ότι προμήθευαν τον δημοφιλή ηθοποιό με μεγάλη ποσότητα κεταμίνης, φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τα προβλήματα εθισμού του Πέρι για οικονομικό όφελος. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι κατηγορούμενοι παρείχαν παράνομα στον Πέρι φιαλίδια κεταμίνης με αντάλλαγμα 55.000 δολάρια σε μετρητά σε διάστημα δύο μηνών.

Η υπόθεση αυτή έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή, αναδεικνύοντας την τραγική διασταύρωση της κατάχρησης ουσιών και της εκμετάλλευσης ευάλωτων ατόμων στη βιομηχανία του θεάματος.

«Η έρευνα αποκάλυψε ένα ευρύ εγκληματικό δίκτυο που ήταν υπεύθυνο για την προμήθεια του Μάθιου Πέρι με μεγάλες ποσότητες κεταμίνης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Εστράδα.

«Το δίκτυο αυτό περιελάμβανε έναν βοηθό που ζούσε μαζί του, διάφορους “μεσάζοντες”, δύο γιατρούς και μια σημαντική πηγή προμήθειας ναρκωτικών, γνωστή ως “η βασίλισσα της κεταμίνης”», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε πως οι κατηγορούμενοι «γνώριζαν ότι αυτό που έκαναν ήταν λάθος. Ηξεραν ότι αυτό που έκαναν ήταν επικίνδυνο για τον Μάθιου Πέρι, αλλά το έκαναν. Τελικά, αυτοί οι κατηγορούμενοι ενδιαφερόντουσαν περισσότερο να επωφεληθούν από τον ηθοποιό παρά για την κατάσταση της υγείας του».