Εταιρεία που συνεργάζεται με την Aston Martin προσφέρει δωρεάν επισκευή των Ολυμπιακών μεταλλίων που αλλοιώθηκαν

Σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία προχωρά η εταιρεία Vaughtons. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο διευθύνων σύμβουλος, η εταιρεία είναι πρόθυμη να βοηθήσει όσους αθλητές παρατηρήσουν φθορά στα μετάλλια που κέρδισαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Στους Βρετανούς Ολυμπιονίκες των οποίων τα μετάλλια που κέρδισαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι έχουν αλλοιωθεί πρόωρα προσφέρεται δωρεάν επισκευή και ανανέωση από την Vaughtons, τη γνωστή εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κατασκευή των εμβληματικών σημάτων της Aston Martin. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αναφορά ορισμένων αθλητών ότι τα μετάλλιά τους, που απονεμήθηκαν στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, έχουν ήδη αρχίσει να χάνουν τη λάμψη τους.

Η Vaughtons, μια εταιρεία 200 ετών που ειδικεύεται στην κατασκευή μεταλλίων, εμβλημάτων και διακριτικών με έδρα την ιστορική περιοχή κοσμημάτων του Μπέρμιγχαμ, έχει μια ιστορική κληρονομιά που περιλαμβάνει την παραγωγή εμβλημάτων για βρετανικές μάρκες πολυτελών αυτοκινήτων όπως η Aston Martin, η McLaren, η Bentley και η Gordon Murray Automotive.

