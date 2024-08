Το αμφιλεγόμενο πείραμα του Χάρβαρντ ακυρώθηκε: Ερευνητές ήθελαν να ψύξουν με τεχνικό τρόπο τη Γη

Ακυρώθηκε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πειράματα. Ερευνητές του Χάρβαρντ σχεδίαζαν εδώ κα χρόνια ένα πείραμα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα υπό την ηγεσία του Χάρβαρντ που αποσκοπούσε στην τεχνητή ψύξη της Γης με την αποστολή σωματιδίων που αντανακλούν το ηλιακό φως στην ατμόσφαιρα ακυρώθηκε, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα της δοκιμής τεχνολογιών που αλλάζουν το κλίμα χωρίς ενδελεχή διαβούλευση με την κοινότητα. Το έργο, το οποίο επεδίωκε να διερευνήσει τη σκοπιμότητα της ηλιακής γεωμηχανικής ως μέσου καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, προκάλεσε σημαντική συζήτηση σχετικά με τις ηθικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στην ασφάλεια τέτοιων πειραμάτων.

Η ηλιακή γεωμηχανική, μια ιδέα που κάποτε φαινόταν να περιορίζεται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, έχει κερδίσει έδαφος καθώς η κλιματική κρίση επιδεινώνεται. Η ιδέα περιλαμβάνει την ανάκλαση μέρους των ηλιακών ακτίνων πίσω στο διάστημα για τη μείωση της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Ωστόσο, οι πιθανές συνέπειες της μεταβολής της ατμόσφαιρας της Γης με αυτόν τον τρόπο είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό άγνωστες, γεγονός που καθιστά την ιδέα τόσο ενδιαφέρουσα όσο και ανησυχητική.

