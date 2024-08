Το υποβρύχιο βουνό που μπορεί να ενέπνευσε τον αρχαίο μύθο της Ατλαντίδας

Η σύνδεση μεταξύ των γεωλογικών ευρημάτων και του αρχαίου μύθου αναδεικνύει πώς τα φυσικά γεγονότα, όπως η ηφαιστειακή δραστηριότητα και η καθίζηση της γης, μπορούν να εμπνεύσουν ανθεκτικούς μύθους.

Ένα τεράστιο υποβρύχιο βουνό στα ανοικτά των ακτών του Λανθαρότε στα Κανάρια Νησιά, που διαθέτει τρία ανενεργά ηφαίστεια, μπορεί να ενέπνευσε τον αρχαίο μύθο της Ατλαντίδας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Αυτό το υποθαλάσσιο βουνό, το οποίο βυθίστηκε κάτω από τα κύματα πριν από εκατομμύρια χρόνια, ανακαλύφθηκε από μια ομάδα Ισπανών ερευνητών και ονομάστηκε Όρος Los Atlantes, ως αναφορά στον μυθικό χαμένο πολιτισμό του Πλάτωνα.

Το υποθαλάσσιο όρος, διαμέτρου περίπου 50 χιλιομέτρων, βρίσκεται περίπου 2,3 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού. Παρά το βάθος του, τα απομεινάρια των αρχαίων νησιών είναι ακόμη ορατά, με ορισμένες παραλίες να είναι εντυπωσιακά άθικτες. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι τα νησιά αυτά βρίσκονταν κάποτε πάνω από το επίπεδο της θάλασσας πριν βυθιστούν σταδιακά, τροφοδοτώντας ενδεχομένως τον μύθο ενός μεγάλου πολιτισμού που χάθηκε στη θάλασσα.

