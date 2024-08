Ο Dr. Dre θέλει να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028: Το αγώνισμα που θέλει να αγωνιστεί (vid)

Ο Dr. Dre σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε αποκάλυψε ότι θέλει να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες.

Σε μια μοναδική αποκάλυψη, ο θρύλος του χιπ-χοπ Dr. Dre ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αγωνιστεί στην τοξοβολία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Ο 59χρονος, γνωστός για την πρωτοποριακή επιρροή του στη μουσική βιομηχανία, μοιράστηκε τις φιλοδοξίες του κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο «Entertainment Tonight», όπου μίλησε για την αφοσίωσή του στο άθλημα.

Dr. Dre says he didn't like the #ParisOlympics breakdancing competition, and reveals he plans to try out and compete in archery at the 2028 Olympics in LA. pic.twitter.com/CWhe6DMqpF — HOT 97 (@HOT97) August 13, 2024

Ο Dr. Dre, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Andre Romell Young, αποκάλυψε ότι εξασκείται τακτικά στην τοξοβολία στον κήπο του. «Προσπαθώ να προπονηθώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028», δήλωσε, προσθέτοντας: «Μιλάω σοβαρά».

Dr. Dre is “deadass serious” about representing Team USA in the 2028 Olympics for Archery 🏹 Do you think he has a legitimate chance?



[🎥: via nojumper/X] pic.twitter.com/V1RCjhvRDB — MuchMusic (@Much) August 13, 2024

Αν και ο Dr. Dre είναι περισσότερο γνωστός για τη συμβολή του στον κόσμο του χιπ-χοπ ως ράπερ, παραγωγός και επιχειρηματίας, το πάθος του για την τοξοβολία εξέπληξε πολλούς.

Παρά τις φιλοδοξίες του Dr. Dre, η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι απλό κατόρθωμα. Η τοξοβολία, η οποία επέστρεψε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα το 1972, είναι ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό άθλημα, με 64 άνδρες και 64 γυναίκες να διεκδικούν επί του παρόντος μετάλλια σε ατομικά, ομαδικά και μικτά ομαδικά αγωνίσματα.