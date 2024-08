Η Τζίνα Ρόουλαντς είχε βραβευτεί με δύο Χρυσές Σφαίρες και τέσσερα Emmy, ενώ ήταν δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ.

Η Βιρτζίνια Κάθριν «Τζίνα» Ρόουλαντς, η σύζυγος του σκηνοθέτη Τζον Κασσαβέτη, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (14/8) σε ηλικία 94 ετών.

Η θρυλική αμερικανίδα ηθοποιός -βραβευμένη με δύο Χρυσές Σφαίρες, τέσσερα Emmy και δυο φορές υποψήφια για Όσκαρ για την ενσάρκωση ισχυρών χαρακτήρων ή γυναικών με σοβαρά προβλήματα υγείας σε φιλμ όπως τα «Gloria» (1980) και «A Woman Under the Influence» (1974) που είχε σκηνοθετήσει ο ελληνοαμερικανός σύζυγός της- πέθανε περιτριγυρισμένη από μέλη της οικογένειάς της στο σπίτι της στο Ίντιαν Γουέλς της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το TMZ .

rest in peace, Gena Rowlands. one of the greatest actors to ever grace the screen. pic.twitter.com/ESXhuUODZE

Τον θάνατό της επιβεβαίωσε ο γιος της, Νικ Κασσαβέτης, στο Entertainment Weekly.

RIP Gena Rowlands (1930-2024)



Gena Rowlands' performance in John Cassavetes' "A Woman Under the Influence" (1974) is one of the greatest of all time.



Long live her fame! pic.twitter.com/QxQVKZhkaB