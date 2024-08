Τι θα μπορούσε να συμβεί στον Ίλον Μασκ αν η Ολυμπιονίκης Ιμάν Κελίφ κερδίσει το δικαστήριο

Η πυγμάχος Ιμαν Κελίφ κατέθεσε μήνυση για διαδικτυακό εκφοβισμό κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, στην οποία φέρεται να κατονομάζει τόσο την JK Rowling, όσο και τον Ίλον Μασκ.

Ο Nabil Boudi, ο δικηγόρος της Ολυμπιονίκη πυγμάχου που εδρεύει στο Παρίσι, επιβεβαίωσε στο Variety ότι και οι δύο αναφέρονται στην καταγγελία, που αναρτήθηκε στο τμήμα κατά του διαδικτυακού μίσους της εισαγγελίας του Παρισιού την Παρασκευή.

