Ολλανδός ερευνητής προβλέπει μεγα-σεισμό στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες!

Ολλανδός ερευνητής «προφητεύει» σεισμό 7R σε Ελλάδα και Μαρμαρά για 15-23 Αυγούστου!

Σε μια άκρως ανησυχητική πρόβλεψη για ισχυρότατο σεισμό της τάξης των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προέβη εκ νέου ο ερευνητής Frank Hoogerbeets.

«Καθώς πλησιάζουμε στις 18-19 Αυγούστου, είναι σημαντικό να είμαστε σε επιφυλακή για έναν πιθανό μεγάλο σεισμό. Σύμφωνα με τις τελευταίες αυξομειώσεις, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το Αιγαίο και ο Μαρμαράς βρίσκονται σε επιπλέον επιφυλακή. Μπορεί εύκολα να φτάσει το μέγεθος 7 σε αυτή την περιοχή», λέει ο Frank Hoogerbeets.

«Η πιο κρίσιμη περίοδος θα είναι πιθανότατα 20-23 Αυγούστου, αλλά μια ισχυρή δόνηση μπορεί ήδη να συμβεί περίπου στις 15-16 Αυγούστου», τονίζει σε ανάρτησή του, την οποία μετά από λίγες ώρες διέγραψε!

Ο Φρανκ Χούγκερμπετς ισχυρίζεται ότι είχε προβλέψει τους φονικούς σεισμούς στη Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2023. Υπάρχει ακόμα η ανάρτηση του στο Twitter.

Ο συγκεκριμένος ερευνητής δεν είναι σεισμολόγος και χρησιμοποιεί την αστρονομία για να προειδοποιήσει για πιθανούς σεισμούς έχοντας κάνει δεκάδες σωστές προβλέψεις για σεισμούς στην Τουρκία, αλλά και αλλού στον κόσμο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

