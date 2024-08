Το περιστατικό έλαβε χώρα την ώρα που οι Ολυμπιακοί Αγώνες πλησίαζαν στο τέλος τους και οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποχωρήσει από το συγκεκριμένο σημείο.

Ένας Βρετανός που συνελήφθη επειδή σκαρφάλωσε στον Πύργο του Άιφελ την τελευταία ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, αφέθηκε τελικά ελεύθερος από την γαλλική αστυνομία.

Η περιοχή γύρω από τον εμβληματικό πύργο εκκενώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (11 Αυγούστου), όταν ο Louis Davis εθεάθη να σκαρφαλώνει στην κατασκευή ύψους 330 μέτρων χωρίς σχοινί, λίγες ώρες πριν από την Τελετή Λήξης των θερινών αγώνων του 2024. Ο βετεράνος αναρριχητής έχει κερδίσει το παρατσούκλι «The British Spiderman» για τον μακρύ κατάλογο των τολμηρών ακροβατικών του.

Δεν είναι γνωστό από πού ξεκίνησε την αναρρίχησή του, αλλά εθεάθη πάνω από τους Ολυμπιακούς δακτυλίους, στο δεύτερο τμήμα του πύργου. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και συνέλαβαν τον Ντέιβις. Ωστόσο, τα βίντεο με το απίστευτο κατόρθωμα του κυκλοφόρησαν γρήγορα στο διαδίκτυο και ο Βρετανός έγινε viral στα social media.

King Kong? No, just a shirtless climber with a British accent scaling the Eiffel Tower hours before the Paris Olympics Closing Ceremony! 🚨 The tower was closed and evacuated, and the Brit was soon arrested. #Paris2024 pic.twitter.com/hAzdrisaV5