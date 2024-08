Χαμός στις ΗΠΑ με βίντεο στο οποίο αστυνομικός δέρνει μέχρι λιποθυμίας κρατούμενο σε περιπολικό

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από τον άγριο ξυλοδαρμό κρατούμενου που βρισκόταν μέσα σε περιπολικό.

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει ένα βίντεο από το Αρκανσο των ΗΠΑ, όπου ένας αστυνομικός ξυλοκοπά χωρίς αύριο έναν κρατούμενο που είναι δεμένος μέσα σε περιπολικό, κατά τη μεταφορά του από τοπικό νοσοκομείο πίσω στη φυλακή της κομητείας.

Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός να ανοίγει την πόρτα του περιπολικού και να γρονθοκοπεί με απίστευτη αγριότητα τον κρατούμενο, ενώ στη συνέχεια τον χτυπάει με τον αγκώνα του στο κεφάλι. Τον χτυπάει ακόμα και με την πόρτα του περιπολικού.

Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, αφού εξέτασε το βίντεο μετά από καταγγελία που έλαβε, απέλυσε τον αστυνομικό. Στη συνέχεια το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα μαζί με την ανακοίνωση της απόλυσης του αστυνομικού.

«Ένιωσα αποτροπιασμό από τις πράξεις του. Δεν ήμουν διατεθειμένος να ανεχτώ αυτή τη συμπεριφορά και τον απέλυσα αμέσως», δήλωσε ο διοικητής στο Associated Press.

ARKANSAS



Breaking - Arkansas police officer fired after being caught on video beating inmate



AUG 12, 2024



LITTLE ROCK, Ark. (AP) — An Arkansas police officer has been fired after he was caught on video beating a handcuffed inmate in the back of his patrol car, and the police… pic.twitter.com/AYmFFQ8cwB