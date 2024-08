Μοναδικό είναι το μέτρο που εφάρμοσε η Νότια Κορέα για την επιστροφή των αθλητών της μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Οι αθλητές της Νότιας Κορέας που επιστρέφουν στην πατρίδα τους από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, θα συναντήσουν μια μάλλον ασυνήθιστη υποδοχή στο αεροδρόμιο, έναν σκύλο που μυρίζει κοριούς. Αυτό το περίεργο μέτρο υπογραμμίζει την προληπτική στάση της Νότιας Κορέας στον έλεγχο των παρασίτων, στοχεύοντας ειδικά σε μια πιθανή μόλυνση από κοριούς.

Η επιστροφή των αθλητών της Νότιας Κορέας στην πατρίδα τους συνοδεύεται από μια πρόσθετη ανατροπή. Αντί για τους τυπικούς εορτασμούς, τους αθλητές θα υποδεχτεί ο Ceco, ένα ειδικά εκπαιδευμένο Beagle, γνωστό για τις μοναδικές του ικανότητες όσφρησης.

Meet Ceco, #SouthKorea’s only bedbug sniffer dog to screen the main airport for #bedbugs that might be hiding in the luggage of travellers returning from the #Olympics. #Paris pic.twitter.com/MmlMm3jfKo — China Daily (@ChinaDaily) August 13, 2024

Ο Ceco δεν είναι ένας οποιοσδήποτε σκύλος- είναι ο πρώτος σκύλος στη Νότια Κορέα που εκπαιδεύτηκε να ανιχνεύει κοριούς, και είναι ικανός να μυρίσει τις φερομόνες τους. Οι κοριοί, μικροσκοπικά και ενοχλητικά παράσιτα, απέκτησαν παγκόσμια φήμη, όταν έκαναν την εμφάνιση τους σε διάφορους δημόσιους χώρους στο Παρίσι το 2023. Η κατάσταση έγινε τόσο ανησυχητική που βίντεο με κοριούς σε ασυνήθιστα μέρη έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

South Korea has deployed a bedbug sniffer dog at Incheon Airport, to screen 234 athletes and officials as they return from the Paris Olympics.



A 2-year-old beagle, Ceco is the only dog trained to detect the odour of pheromones released by bedbugs.



🧵1https://t.co/M1Wbj6w4S8 — BFM News (@NewsBFM) August 13, 2024

Ως απάντηση σε αυτή την πιθανή απειλή, η Νότια Κορέα αποφάσισε να εφαρμόσει το συγκεκριμένο μέτρο. Η απόφαση αντικατοπτρίζει μια προληπτική προσέγγιση στον έλεγχο των παρασίτων, με στόχο να αποφευχθεί η επανάληψη του προβλήματος των παριζιάνικων κοριών.