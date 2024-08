Η σύγκριση έχει οδηγήσει σε ερωτήματα σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στα μετάλλια του Παρισιού.

Η ποιότητα των ολυμπιακών μεταλλίων έχει τεθεί υπό έλεγχο μετά την αποκάλυψη ενός αθλητή για τη ραγδαία φθορά του χάλκινου μεταλλίου που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Το περιστατικό αυτό ώθησε τον Δανό αστέρα του μπάντμιντον Viktor Axelsen, ο οποίος εξασφάλισε το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και του Παρισιού , να συγκρίνει τα μετάλλιά του.

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο Αμερικανός skateboarder Nyjah Huston, μοιράστηκε τη κατάσταση του μεταλλίου του μόλις μία εβδομάδα μετά την κατάκτησή του. Ο Huston εξέφρασε την απογοήτευσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ότι το χάλκινο μετάλλιό του είχε ήδη αρχίσει να αλλοιώνεται.

American skateboarder, Nyjah Huston who won Bronze at the Paris 2024 Olympics has reservations about the quality of the medal after a week in possession of it.😱



🎥 @nyjah pic.twitter.com/jT4tYmdb3X