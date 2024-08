Αρχαιολόγοι στην Πομπηία ανακάλυψαν τα λείψανα ενός ζευγαριού: Η γυναίκα κρατούσε χρυσά νομίσματα

Σημαντική είναι η ανακάλυψη που έκαναν αρχαιολόγοι στην Πομπηία.

Οι αρχαιολόγοι που εργάζονται στην πόλη της Πομπηίας έκαναν μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη: τα λείψανα ενός άνδρα και μιας γυναίκας, συνοδευόμενα από μια κρύπτη με νομίσματα και πολύτιμα κοσμήματα. Το εύρημα αυτό, που αποτελεί μέρος μιας εν εξελίξει ανασκαφής στην περιοχή IX του χώρου, προσφέρει νέες πληροφορίες για τη ζωή των ανθρώπων που ζούσαν στην Πομπηία πριν αυτή θαφτεί κάτω από την ηφαιστειακή τέφρα κατά την καταστροφική έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ..

Η Πομπηία, η οποία φιλοξενούσε περίπου 20.000 ανθρώπους την εποχή της καταστροφής, έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης αρχαιολογικής έρευνας. Η τελευταία ανασκαφή αποκάλυψε μια πληθώρα αρχαίων δομών και αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου ενός φούρνου και δωματίων που κοσμούνται με περίτεχνες τοιχογραφίες. Ωστόσο, η ανακάλυψη των δύο πτωμάτων και του θησαυρού τους προσφέρει μια οδυνηρή ματιά στις τελευταίες στιγμές των κατοίκων της πόλης.

Τα πτώματα βρέθηκαν σε μια μικρή κρεβατοκάμαρα που οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι χρησιμοποιούνταν ως προσωρινό καταφύγιο, ενώ το μεγαλύτερο σπίτι βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Η γυναίκα ανακαλύφθηκε ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, κρατώντας μια συλλογή από χρυσά, ασημένια και χάλκινα νομίσματα, μαζί με χρυσά και μαργαριταρένια σκουλαρίκια. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το ζευγάρι είχε επιλέξει αυτό το δωμάτιο ως καταφύγιο, ελπίζοντας να περιμένει την πτώση ελαφρόπετρας που γέμιζε σταθερά το υπόλοιπο σπίτι εδώ και ώρες.

Το δωμάτιο όπου βρέθηκε το ζευγάρι περιείχε απλή επίπλωση, όπως ένα ξύλινο κρεβάτι, ένα σκαμνί, ένα σεντούκι και ένα μαρμάρινο τραπέζι. Σε κοντινή απόσταση, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν το δωμάτιο του Μπλε Ιερού, ένα σημαντικό εύρημα από τον Ιούνιο, μαζί με ένα μεγάλο καθιστικό διακοσμημένο με τοιχογραφίες. Πρόσθετα αντικείμενα, όπως χάλκινα, γυάλινα και κεραμικά αντικείμενα, ανακαλύφθηκαν ακόμα στη θέση τους πάνω στο τραπέζι, μαζί με ένα μεγάλο χάλκινο καντήλι στο πάτωμα.

Οι τρέχουσες ανασκαφές στην περιοχή IX, οι οποίες ξεκίνησαν για να αποτραπεί η κατάρρευση της εξωτερικής περιμέτρου του χώρου, έχουν αποφέρει μερικές από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει ποτέ στην Πομπηία.