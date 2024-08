Η πακιστανική κυβέρνηση αναγνώρισε επίσης το επίτευγμα του Ναντίμ ανακοινώνοντας ότι θα του απονεμηθεί το Hilal-i-Imtiaz, μία από τις υψηλότερες πολιτικές τιμές της χώρας.

Η ιστορική νίκη του Αμπσάντ Ναντίμ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, προκάλεσε γενικευμένους πανηγυρισμούς και θαυμασμό σε όλο το Πακιστάν.

Σε μια μοναδική χειρονομία, ο πεθερός του Ναντίμ του χάρισε ένα βουβάλι, παραδοσιακό σύμβολο πλούτου και ευημερίας στο Πακιστάν.

🚨 Arshad Nadeem's father-in-law gifts him a buffalo for winning Gold Medal at the Paris Olympics.



Pakistan Government announces that Arshad Nadeem will receive Hilal-i-Imtiaz award.



A Pakistani businessman Zafar Abbas Jafri has announced a brand new Suzuki Alto car as a gift… pic.twitter.com/GBbg4ruAD2