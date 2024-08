Συντριβή αεροπλάνου στη Βραζιλία: Γιατροί οι περισσότεροι επιβάτες

Αρχικά, 15 γιατροί ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχουν σε αυτή την άτυχη πτήση. Ωστόσο, επτά από αυτούς έλαβαν τη μοιραία απόφαση να αλλάξουν τα σχέδια τους.

Σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό, οκτώ γιατροί για καρκίνο έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στη Βραζιλία. Οι γιατροί βρίσκονταν καθ' οδόν προς το Σάο Πάολο για να συμμετάσχουν στο πολυαναμενόμενο συνέδριο SBTMO 2024 για την έρευνα στον καρκίνο και τα εμβόλια. Το συνέδριο, που διοργανώνεται από τη Βραζιλιάνικη Εταιρεία Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και Κυτταρικής Θεραπείας (SBTMO), αποτελεί σημαντικό γεγονός στον τομέα, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εμπειρογνώμονες για να συζητήσουν και να καθιερώσουν πρότυπα στη θεραπεία του καρκίνου.

Αρχικά, 15 γιατροί ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχουν σε αυτή την άτυχη πτήση. Ωστόσο, επτά από αυτούς έλαβαν τη μοιραία απόφαση να αλλάξουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, επιλέγοντας την αναχώρηση νωρίτερα την ίδια ημέρα. Η απόφαση αυτή, η οποία μπορεί να οφειλόταν σε συνήθεις προσαρμογές του προγραμματισμού, έσωσε τελικά τη ζωή τους.

