«Ένας βασιλιάς θα πεθάνει»: Μελετητές αποκρυπτογράφησαν αρχαίες στήλες με δυσοίωνες προβλέψεις

Η ανακάλυψη και η επακόλουθη αποκωδικοποίηση αυτών των πινακίδων όχι μόνο ρίχνει φως στη σχέση του αρχαίου κόσμου με την αστρονομία, αλλά υπογραμμίζει επίσης το βαθύ αίσθημα ευπάθειας και δεισιδαιμονίας που διαμόρφωσε τους πρώιμους ανθρώπινους πολιτισμούς.

Μελετητές αποκρυπτογράφησαν πρόσφατα μια αρχαία στήλη ηλικίας 4.000 ετών που περιγράφουν αρχαίες δοξασίες που συνδέουν τις σεληνιακές εκλείψεις με δυσοίωνες προβλέψεις. Αυτές οι πινακίδες, που ανακαλύφθηκαν πριν από έναν αιώνα στο Ιράκ, αναγνωρίζονται πλέον ως οι παλαιότερες γνωστές καταγραφές προφητειών για σεληνιακές εκλείψεις.

Οι πινακίδες, οι οποίες αποτελούν μέρος της συλλογής του Βρετανικού Μουσείου εδώ και πολλές δεκαετίες, προσφέρουν μια συναρπαστική ματιά στο πώς οι αρχαίοι πολιτισμοί της Μεσοποταμίας ερμήνευαν τα ουράνια γεγονότα. Γραμμένες σε σφηνοειδή γραφή, την αρχαία γραφή της περιοχής, οι πινακίδες παρέχουν λεπτομερείς περιγραφές για το πώς ο χρόνος, τα μοτίβα και η διάρκεια των σεληνιακών εκλείψεων θεωρούνταν ότι σηματοδοτούσαν επικείμενες καταστροφές.

Scholars have now translated the oldest known Babylonian tablets discussing lunar eclipses and their omens. https://t.co/BwXeoR7s2D