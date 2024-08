«Κακός οιωνός»: Φυλές ιθαγενών προειδοποιούν μετά την κατάρρευση αρχαίας πυραμίδας

Επιστήμονες εξετάζουν τα αίτια πίσω από την κατάρρευση σημαντικών αρχαίων δομών.

Σε διάστημα μόλις εννέα ημερών, δύο αρχαίες και σημαντικές δομές στη Βόρεια Αμερική κατέρρευσαν, οδηγώντας ορισμένες φυλές ιθαγενών να εκδώσουν προειδοποιήσεις για ένα δυσοίωνο μέλλον. Αυτά τα απροσδόκητα γεγονότα έχουν προκαλέσει ένα μείγμα επιστημονικών και υπερφυσικών εξηγήσεων.

Η πρώτη κατάρρευση σημειώθηκε στο Double Arch στη Γιούτα. Αυτό το γεωλογικό θαύμα ηλικίας 190 εκατομμυρίων ετών ήταν δημοφιλής τουριστικός πόλος έλξης, προσελκύοντας χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο για να παρακολουθήσουν τη φυσική ομορφιά του. Την Τετάρτη (7/8), η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ανακοίνωσε ότι η αψίδα κατέρρευσε αυθόρμητα, γεγονός που προκάλεσε σοκ τόσο στους επισκέπτες όσο και στους γεωλόγους.

Μόλις λίγες ημέρες πριν, μια άλλη αρχαία κατασκευή είχε παρόμοια μοίρα. Στη μεξικανική πολιτεία Michoacán, μια πυραμίδα στην αρχαιολογική ζώνη Ihuatzio, μια περιοχή πλούσια στην ιστορία του λαού Purépecha, κατέρρευσε εν μέρει υπό το βάρος της έντονης βροχής. Τα τούβλα αυτής της πυραμίδας ηλικίας περίπου 1.100 ετών, η οποία έχει βαθιά πολιτιστική σημασία, έσπασαν από τη νότια πρόσοψη, με τα συντρίμμια να διαχέονται στο γύρω γρασίδι.

Οι ειδικοί έχουν επισημάνει τα φυσικά αίτια ως τους πιθανούς υπαίτιους και για τις δύο καταρρεύσεις. Η μεταβαλλόμενη στάθμη των υδάτων και η διάβρωση από τα κύματα πιστεύεται ότι αποδυνάμωσαν τη διπλή αψίδα με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας στην ξαφνική κατάρρευσή της. Ομοίως, μια παρατεταμένη ξηρασία στο Michoacán προκάλεσε ρωγμές στην πυραμίδα, επιτρέποντας στο νερό της βροχής να εισχωρήσει στο εσωτερικό της και να συμβάλει στη μερική καταστροφή της.

Ωστόσο, η φυλή Purépecha θεωρεί την κατάρρευση ως «κακό οιωνό».

