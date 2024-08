Μοναδικό είναι το δώρο που ζήτησε, από τους γονείς της, η 14χρονη χρυσή Ολυμπιονίκης, Arisa Trew.

Η Arisa Trew, μια 14χρονη skateboarder από την Αυστραλία, έγραψε πρόσφατα ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του skateboarding γυναικών.

«Οι γονείς μου υποσχέθηκαν ότι αν κέρδιζα το χρυσό μετάλλιο, θα έπαιρνα μια πάπια για κατοικίδιο», μοιράστηκε η Trew κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη της. «Είναι πολύ χαριτωμένες, και μετά μπορώ να τις βγάζω βόλτες». Με το ιστορικό χρυσό μετάλλιο τώρα στο λαιμό της, η Trew περιμένει με ανυπομονησία την άφιξη του νέου της φτερωτού φίλου.

Incredibly proud of our Aussie athletes for their grit, determination - and astounding medal tally - at the #ParisOlympics. And this animal lover identifies 100% with 2024’s youngest medallist, skateboarder Arisa Trew, who wants a special pet to celebrate her win. Go Aussies! pic.twitter.com/J20ZH2Yeh7