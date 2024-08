Ο Bansky παρουσιάζει κάθε μέρα ένα έργο: Οι χρήστες του διαδικτύου αναρωτιούνται τι θέλει να πει

Το έργο τέχνης, που αποκαλύφθηκε το Σάββατο, είναι το έκτο σε μια σειρά σχεδίων με θέμα τα ζώα που ο καλλιτέχνης δημιούργησε σε διάφορες τοποθεσίες του Λονδίνου την περασμένη εβδομάδα.

Ο διάσημος καλλιτέχνης του δρόμου Banksy πρόσθεσε ένα νέο έργο στην τελευταία του συλλογή με θέμα τα ζώα, αποκαλύπτοντας μια εντυπωσιακή γάτα που τεντώνεται σε μια άδεια, ταλαιπωρημένη διαφημιστική πινακίδα στο Cricklewood, στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Το σχέδιο απεικονίζει μια μεγάλη γάτα, με το σώμα της επιμηκυμένο, με ένα αναποδογυρισμένο νύχι σε περίοπτη θέση. Πιστός στο αινιγματικό του στυλ, ο Banksy δημοσίευσε μια φωτογραφία του έργου στο Instagram χωρίς καμία λεζάντα, αφήνοντας τους θαυμαστές και τους ακολούθους του να ερμηνεύσουν το έργο μόνοι τους.

Αυτό το τελευταίο έργο ακολουθεί μια σειρά καθημερινών εγκαταστάσεων του Banksy με θέμα τα ζώα που έχουν γοητεύσει το κοινό. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε σχέδια μιας κατσίκας, ελεφάντων, πιθήκων, ενός λύκου και πελεκάνων σε διάφορα σημεία του Λονδίνου.

Ωστόσο, το έργο τέχνης του λύκου στο Πέκχαμ είχε σύντομη διάρκεια. Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων PA, το έργο απομακρύνθηκε από τρεις άνδρες λιγότερο από μία ώρα μετά την αποκάλυψή του.

Η γρήγορη απομάκρυνση του έργου τέχνης προκάλεσε απογοήτευση στους θαυμαστές του έργου του Banksy. Η συλλογή του Banksy με θέμα τα ζώα έχει προκαλέσει σημαντική προσοχή, με κάθε νέο κομμάτι να προσελκύει πλήθος κόσμου και κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης.

#Banksy’s latest animal-themed artwork has been stolen from #London just hours after it went on display.



Tom Kellow who saw it all unfold said: ‘I was walking down around 1pm and saw three guys nicking it. pic.twitter.com/kyVIfwBo1N