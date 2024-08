Η Ιμάν Κελίφ ήταν σίγουρα ένα από τα πρόσωπα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η πυγμάχος από την Αλγερία μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον τελικό της πυγμαχίας εξασφάλισε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Η Αλγερινή πυγμάχος Ιμάν Κελίφ έγραψε ιστορία και εξασφάλισε μια σημαντική χρηματική αμοιβή μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον τελικό της πυγμαχίας των γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το βράδυ της Παρασκευής (9/8), η 26χρονη νίκησε με ομόφωνη απόφαση την Κινέζα Λου-Γιανγκ στον πολυαναμενόμενο αγώνα των 66 κιλών, εδραιώνοντας τη θέση της ως μόλις η δεύτερη Αλγερινή πυγμάχος που κατακτά χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.

Το ταξίδι της Κελίφ ήταν δύσκολο. Το δικαίωμά της να αγωνιστεί στην κατηγορία των γυναικών τέθηκε υπό αμφισβήτηση λόγω μιας διαμάχης που προήλθε από τον αποκλεισμό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Γυναικών πέρυσι. Η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA) την είχε αποκλείσει αφού απέτυχε στα τεστ φύλου, με τον πρόεδρο της IBA Umar Kremlev να ισχυρίζεται ότι διέθετε χρωμοσώματα XY. Ωστόσο, κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα.

