Η διάσημη πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών Abella Danger απάντησε σε όσους τη συγκρίνουν με την Πολωνή σπρίντερ Ewa Swoboda

Η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών Abella Danger απάντησε στις ευρέως διαδεδομένες συγκρίσεις μεταξύ της ίδιας και της Πολωνής σπρίντερ Ewa Swoboda. Οι συγκρίσεις, οι οποίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αναδεικνύουν την εκπληκτική ομοιότητα μεταξύ των δύο γυναικών.

Η Ewa Swoboda έχει κάνει θραύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο για τις αθλητικές της ικανότητες όσο και για τη χαρισματική της παρουσία. Ακόμη και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Swoboda ήταν ένα ανερχόμενο αστέρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά το προφίλ της έχει εκτοξευθεί στα ύψη τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι οπαδοί παγκοσμίως έχουν προσέξει τις επιδόσεις και την προσωπικότητά της.

Ανάμεσα στους διάφορους λόγους για την αυξανόμενη φήμη της Swoboda είναι η εμφάνισή της, την οποία πολλοί έχουν παρομοιάσει με εκείνη της 28χρονης σταρ ταινιών ενηλίκων, Abella Danger. Οι συγκρίσεις έχουν αποκτήσει τόσο μεγάλη απήχηση που η ίδια η Danger αισθάνθηκε υποχρεωμένη να τις αντιμετωπίσει.

Απαντώντας σε μια δημοσίευση του Barstool Sports που αναφερόταν στην ομοιότητα σε έναν τίτλο σχετικά με τις πρόσφατες αλληλεπιδράσεις της Swoboda με το αστέρι του YouTube ishowspeed, η Danger τοποθετήθηκε σχετικά με το ζήτημα. «Σας παρακαλώ, σταματήστε να την αποκαλείτε έτσι», έγραψε. «Είναι Ολυμπιονίκης και είναι πολύ πιο όμορφη και 10000 φορές πιο ταλαντούχα από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να ελπίζω να είμαι».

